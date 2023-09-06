Євтихій Тихий: що не можна робити 6 вересня, щоб удача завжди була поруч

У цей день вітер вважається несприятливим, якщо йти проти його напрямку

Цієї середи в православній церкві відзначається пам’ять святого Євтихія, який був священномучеником і єпископом, жив у I столітті, і також був учнем апостола Іоанна Богослова. Це свято у народі відоме як день Євтихія Тихого.

Згідно з переказами, єпископ Євтихій був відомий своєю умиротвореною вдачею. Тому свято, присвячене прославленню святого, також передбачалося проводити у спокійній та безтурботній обстановці.

6 вересня одяг, зроблений з льону, сприятиме успіху у різних справах. Також, час проведений у компанії близьких людей приноситиме радість та удачу. Цього дня господині займалися рукоділлям, співали домашніх пісень і ділилися розповідями зі своїми подругами.

Що не можна робити 6 вересня

Іти проти вітру — прийдуть неприємності; мріяти про щось хороше на вітрі — "видує" з людини удачу.

Дивитись на схід сонця — до хати прийде нещастя.

Торкатися гострих і ріжучих предметів — у справах почнуться складнощі.

Гучно сваритися, кричати, сміятися — у життя рідних увірвуться великі труднощі.

Нагадаємо, що з 1 вересня набув чинності новий церковний календар – новоюліанський. Тепер українці святкуватимуть великі церковні свята з фіксованими датами разом із європейцями.