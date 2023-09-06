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Фитофтора не поразит ни один помидор: чем обязательно обработать почву в сентябре

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Грибок хорошо переносит холода
Грибок хорошо переносит холода. Фото Wikipedia

Избавиться от фитофторы поможет доступное средство из домашней аптечки

Осень — это не только время сбора урожая, но время, когда можно заняться улучшением почвы на даче. Особенно актуальны в это время работы, направленные на борьбу с фитофторозом.

Особенность этой болезни в том, что она хорошо развивается во время затяжных дождей и когда стоят холодные ночи. Кроме того, зооспоры этого грибка выдерживают 30-ти градусный мороз и сохраняют жизнеспособность до 5 лет. Чтобы фитофтора не поразила томаты и картофель в следующем сезоне, стоит в сентябре обработать почву специальным средством.

Чем обработать землю от фитофторы

Перед обработкой обязательно избавиться от пораженных кустов и собрать с земли все помидоры. Уже после этого можно обработать землю фунгицидами из магазина.

Если не хочется использовать химию, допустимо обратиться к народным средствам. Одно из таких — йод. Раствор йода обладает антисептическим действием, которое снижает жизнеспособность грибка.

Необходимо развести 20 капель 5% йода в 10 литрах воды. Полученный раствор в сухую погоду нужно внести на грядки, где росли пораженные растения. На одну метровую грядку вносится не менее 3 литров раствора. Обработку следует провести 2 раза с перерывом в 10 дней.

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#Земля #Огород #Сад и огород #Лайфхак