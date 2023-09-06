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Фітофтора не вразить жоден помідор: чим обов’язково обробити ґрунт у вересні

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Грибок добре переносить холоди
Грибок добре переносить холоди. Фото Wikipedia

Позбутися фітофтори допоможе доступний засіб із домашньої аптечки

Осінь — це не лише час збирання врожаю, а й час, коли можна зайнятися поліпшенням ґрунту на дачі. Особливо актуальними в цей час є роботи, спрямовані на боротьбу з фітофторозом.

Особливість цієї хвороби полягає в тому, що вона добре розвивається під час затяжних дощів і коли стоять холодні ночі. Крім того, зооспори цього грибка витримують 30 градусний мороз і зберігають життєздатність до 5 років. Щоб фітофтора не вразила томати та картоплю наступного сезону, варто у вересні обробити ґрунт спеціальним засобом.

Чим обробити землю від фітофтори

Перед обробкою обов’язково позбавитися уражених кущів і зібрати з землі всі помідори. Після цього можна обробити землю фунгіцидами з магазину.

Якщо не хочеться використовувати хімію, припустимо звернутися до народних засобів. Один з таких – йод. Розчин йоду має антисептичну дію, яка знижує життєздатність грибка.

Необхідно розвести 20 крапель 5% йоду у 10 літрах води. Отриманий розчин у суху погоду потрібно внести на грядки, де росли уражені рослини. На одну метрову грядку вноситься щонайменше 3 літри розчину. Обробку слід провести 2 рази із перервою в 10 днів.

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#Земля #Город #Сад і город #Лайфхак