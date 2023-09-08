Избавиться от улиток на капусте очень просто: никакой "химии" и ядов

Как только вы заметили улиток на участке – время действовать

Весь труд, вложенный в выращивание капусты, может быть напрасным, если вредители нападут на эту культуру. Преодолеть проблему улиток на огороде возможно с применением органических средств. Существует естественная альтернатива химическим веществам, которая отпугнет вредителей.

Избавиться от этих непрошенных гостей на капусте и других растениях довольно просто. Для этого вам потребуются всего два компонента: кофе и хвоя. Об этом пишет ukr.media.

Как убрать улиток с капусты

Кофейная гуща – эффективное средство против улиток. Необходимо равномерно распределить толстый слой гущи вокруг растений. Важно помнить, что в случае дождей эту процедуру придется повторить.

Хвоя является убийственной для улиток из-за своего запаха, который они не переносят, и они избегают мест, где растет хвоя. Кроме того, у хвои есть и другое преимущество: острые иголки создают еще одну преграду для вредителей.

Чтобы достичь наилучшего результата, можно использовать оба метода борьбы с улитками одновременно.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от белокрылки с капусты. Назван рецепт раствора, которым нужно опрыскать овощную культуру.