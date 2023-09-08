Позбутися слимаків на капусті дуже просто: ніякої "хімії" та отрут

Як тільки ви помітили слимаків на ділянці – час діяти

Вся праця, вкладена у вирощування капусти, може бути марною, якщо шкідники нападуть на цю культуру. Подолати проблему слимаків на городі можна із застосуванням органічних засобів. Існує природна альтернатива хімічним речовинам, яка відлякає шкідників.

Позбутися цих непроханих гостей на капусті та інших рослинах досить просто. Для цього вам знадобляться всього два компоненти: кава та хвоя. Про це пише ukr.media.

Як прибрати слимаків з капусти

Кавова гуща — ефективний засіб проти равликів. Необхідно рівномірно розподілити товстий шар гущі навколо рослин. Важливо пам’ятати, що у разі дощів цю процедуру доведеться повторити.

Хвоя є вбивчою для равликів через свій запах, який вони не переносять, і вони уникають місць, де росте хвоя. Крім того, хвоя має й іншу перевагу: гострі голки створюють ще одну перешкоду для шкідників.

Щоб досягти найкращого результату, можна використовувати обидва методи боротьби з равликами одночасно.

Раніше ми розповідали, як позбутися білокрилки з капусти. Названо рецепт розчину, яким потрібно обприскати овочеву культуру.