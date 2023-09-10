Анна Пророчица 10 сентября: что нельзя делать, чтобы не остаться без денег

День, согласно поверьям, удачен для гаданий

Согласно народному календарю, 10 сентября отмечается День Анны Пророчицы. По церковным преданиям, она была благочестивой вдовой, проживавшей в Иерусалиме, которая обладала пророческим даром и предсказала пришествие Спасителя. Ее встреча с Богородицей и младенцем Иисусом в храме привела к тому, что она узнала в нем Спасителя.

Святая Анна считается покровительницей женщин. Наши предки верили, что она оказывает поддержку вдовам, монахиням, одиноким женщинам и младенцам. Традиционно считается, что к ней следует обращаться в случаях, когда ребенок болеет, когда нужны сила и помощь для сопротивления искушениям и жизни в праведности.

Согласно приметам, этот день подходит для гаданий. Также этот день подходит для того, чтобы задуматься о планировании своего будущего. Если 10 сентября дует ветер с юга, это считается благоприятным знаком.

Что нельзя делать 10 сентября

Женщинам работать — в семье могут начаться недопонимания.

Вспоминать старые обиды — в жизни наступит черная полоса.

Ходить в магазин или на рынок с последними деньгами — можно совсем остаться без средств.

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