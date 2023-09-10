Анна Пророчиця 10 вересня: що не можна робити, щоб не залишитись без грошей

День, згідно з повір’ями, вдалий для ворожіння

Згідно з народним календарем, 10 вересня відзначається День Анни Пророчиці. За церковними переказами, вона була благочестивою вдовою, яка проживала в Єрусалимі, яка мала пророчий дар і передбачила пришестя Спасителя. Її зустріч з Богородицею та немовлям Ісусом у храмі призвела до того, що вона впізнала в ньому Спасителя.

Свята Анна вважається покровителькою жінок. Наші пращури вірили, що вона надає підтримку вдовам, черницям, самотнім жінкам та немовлятам. Традиційно вважається, що до неї слід звертатися у випадках, коли дитина хворіє, коли потрібна сила та допомога для опору спокусам та життя у праведності.

Згідно з прикметами, цей день підходить для гадання. Також цей день підходить для того, щоби задуматися про планування свого майбутнього. Якщо 10 вересня дме вітер із півдня, це вважається сприятливим знаком.

Що не можна робити 10 вересня

Жінкам працювати — у сім’ї можуть розпочатися непорозуміння.

Згадувати старі образи – у житті настане чорна смуга.

Ходити в магазин або на ринок з останніми грошима — можна зовсім залишитися без коштів.

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