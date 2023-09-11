Усекновение главы Иоанна Предтечи: что запрещено делать 11 сентября

Иоанн Предтеча помогает всем, кто сбился с пути

В понедельник, 11 сентября 2023 года, с христианской традицией по церковному календарю важное событие — это день, когда отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи. В народе он известен как "Иван Постный". Святой Иоанн был отшельником, ведущим жизнь в строгом воздержании, и в его день памяти обязательно соблюдается строгий пост.

Люди обращаются к святому Иоанну Предтече, чтобы попросить облегчения от головной боли. Он также помогает тем, кто испытывает трудности в семейных отношениях, воспитании детей и принятии сложных решений.

Для защиты от нечистых сил 11 сентября нашими предками применялись специальные корни и травы, собранные на Ивана Постного. Они использовались в различных ритуалах. Перед входом в дом было традицией зарывать мак с его семенами, чтобы обеспечить защиту от воздействия ведьм и злобных людей.

Что нельзя делать 11 сентября

Отказывать в милостыне — неожиданно наступит нищета.

Чревоугодничать, употреблять алкогольные напитки — к болезням и внезапным увечьям.

Использовать острые и колющие предметы — можно получить травмы.

Носить красную одежду, которая напоминает цвет крови – к неприятностям.

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