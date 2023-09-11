Усікнення голови Іоанна Предтечі: що заборонено робити 11 вересня
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Іоанн Предтеча допомагає всім, хто збився зі шляху
У понеділок, 11 вересня 2023 року, із християнською традицією за церковним календарем важлива подія — це день, коли відзначається Усікнення голови Іоанна Предтечі. У народі він відомий як "Іван Пісний". Святий Іоанн був самітником, що веде життя у суворій помірності, і в його день пам’яті обов’язково дотримується суворого посту.
Люди звертаються до святого Іоанна Предтечі, щоб попросити полегшення від головного болю. Він також допомагає тим, хто зазнає труднощів у сімейних стосунках, вихованні дітей та прийнятті складних рішень.
Для захисту від нечистих сил 11 вересня нашими предками застосовувалося спеціальне коріння та трави, зібрані на Івана Пісного. Вони використовувалися у різних ритуалах. Перед входом у будинок було традицією закопувати мак із його насінням, щоб забезпечити захист від впливу відьом та злісних людей.
Що не можна робити 11 вересня
- Відмовляти в милостині — зненацька настане бідність.
- Об'їдатися, вживати алкогольні напої — до хвороб та раптових каліцтв.
- Використовувати гострі та колючі предмети — можна отримати травми.
- Носити червоний одяг, який нагадує колір крові – до неприємностей.
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