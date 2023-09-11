Почему у герани краснеют листья: две распространенные ошибки, вызывающие изменение цвета растения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Чтобы успешно вырастить герань, важно уделять внимание поливу
Герань — это многолетнее растение с вечнозеленой листвой, которые многие хозяйки выращивают в своих садах или квартирах. Растение достаточно простое в уходе, однако может случиться такое, что его листва может изменить цвет: листья могут пожелтеть или даже покраснеть.
Если ваша герань столкнулась с такой проблемой, то, скорее всего, вы допустили какую-то ошибку в уходе за растением, пишет santeplus. Рассказываем о трех самых распространенных причинах, которые могут вызывать изменение цвета листвы у герани.
Почему листья герани краснеют
- Чрезмерный полив
Этому растению требуется лишь небольшое количество воды, а чрезмерный полив может привести к обесцвечиванию листьев. Эта проблема чаще встречается у растений, выращиваемых в горшках.
- Низкие температуры
Прохладная или колебательная температура может шокировать растение и обесцветить его листья. Герань любит тепло, вот почему важно заносить горшечное растение в дом, когда начинает холодать.
Ранее мы рассказывали, чем полить герань, чтобы она пышно цвела. Этот натуральный ингредиент есть на каждой кухне.