Укр

Почему у герани краснеют листья: две распространенные ошибки, вызывающие изменение цвета растения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Не забывайте защищать свое растение от вредителей Новость обновлена 11 сентября 2023, 21:11
Не забывайте защищать свое растение от вредителей. Фото Pexels

Чтобы успешно вырастить герань, важно уделять внимание поливу

Герань — это многолетнее растение с вечнозеленой листвой, которые многие хозяйки выращивают в своих садах или квартирах. Растение достаточно простое в уходе, однако может случиться такое, что его листва может изменить цвет: листья могут пожелтеть или даже покраснеть.

Если ваша герань столкнулась с такой проблемой, то, скорее всего, вы допустили какую-то ошибку в уходе за растением, пишет santeplus. Рассказываем о трех самых распространенных причинах, которые могут вызывать изменение цвета листвы у герани.

Почему листья герани краснеют

  • Чрезмерный полив

Этому растению требуется лишь небольшое количество воды, а чрезмерный полив может привести к обесцвечиванию листьев. Эта проблема чаще встречается у растений, выращиваемых в горшках.

  • Низкие температуры

Прохладная или колебательная температура может шокировать растение и обесцветить его листья. Герань любит тепло, вот почему важно заносить горшечное растение в дом, когда начинает холодать.

Ранее мы рассказывали, чем полить герань, чтобы она пышно цвела. Этот натуральный ингредиент есть на каждой кухне.

Теги:
#Растение #Герань