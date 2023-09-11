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Чому у герані червоніє листя: дві поширені помилки, що викликають зміну кольору рослини

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Не забувайте захищати свою рослину від шкідників Новина оновлена 11 вересня 2023, 21:11
Не забувайте захищати свою рослину від шкідників. Фото Pexels

Щоб успішно виростити герань, важливо приділяти увагу поливу

Герань — це багаторічна рослина з вічнозеленим листям, які багато господинь вирощують у своїх садах або квартирах. Рослина досить проста у догляді, проте може статися така, що її листя може змінити колір: листя може пожовтіти або навіть почервоніти.

Якщо ваша герань зіткнулася з такою проблемою, то, швидше за все, ви припустилися якоїсь помилки у догляді за рослиною, пише santeplus. Розповідаємо про три найпоширеніші причини, які можуть викликати зміну кольору листя у герані.

Чому листя герані червоніє

  • Надмірний полив

Цій рослині потрібна лише невелика кількість води, а надмірний полив може призвести до знебарвлення листя. Ця проблема частіше зустрічається у рослин, які вирощуються в горщиках.

  • Низькі температури

Прохолодна або коливальна температура може шокувати рослину та знебарвити її листя. Герань любить тепло, ось чому важливо заносити рослину горщика в будинок, коли починає холодати.

Раніше ми розповідали, чим полити герань, щоб вона пишно цвіла. Цей натуральний інгредієнт є на кожній кухні.

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#Рослина #Герань