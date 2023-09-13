Трем знакам Зодиака карты Таро обещают море денег уже со дня на день

Им будет невероятно везти в делах

Середина осени будет очень благоприятна в финансовом плане сразу для трех знаков Зодиака, — их ждет повышение доходов, финансовое благополучие и большая удача.

Речь про такие знаки как Близнецы, Лев и Дева. Об этом говорит денежный гороскоп Таро от "Телеграфа", составленный на неделю с 11 по 17 сентября включительно.

Близнецам выпала Справедливость

В ближайшее время в Ваших финансовых делах восторжествует справедливость, — спор может закончиться с результатом в Вашу пользу, Вы можете получить выплату долгу или компенсации, и в целом Ваши дела сложатся успешно.

Львам выпал Король пентаклей

Этот король обещает финансовую стабильность, уверенность, выгодные сделки, выигрыши, получение наследства. Однако учитывайте, что он благоволит только тому успеху, который честно заслужен. Разные схемы и "темки" не удадутся.

Девам выпало Солнце

Эта карта обещает успех в деловых предприятиях и финансовых вложениях, повышение уровня жизни и процветание. В ближайшее время Ваши дела могут резко улучшиться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца сентября по картам Таро.