Трьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють море грошей вже з дня на день

Їм буде неймовірно щастити у справах

Середина осені буде дуже сприятлива у фінансовому плані одразу для трьох знаків Зодіаку, — на них чекає підвищення доходів, фінансове благополуччя та великий успіх.

Мова про такі знаки як Близнюки, Лев та Діва. Про це говорить грошовий гороскоп Таро від "Телеграфу", складений на тиждень з 11 по 17 вересня включно.

Близнюкам випала Справедливість

Найближчим часом у Ваших фінансових справах переможе справедливість, — суперечка може закінчитися з результатом на Вашу користь, Ви можете отримати виплату боргу або компенсації, і загалом Ваші справи будуть успішними.

Левам випав Король пентаклів

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, отримання спадщини. Однак враховуйте, що він благоволить лише тому успіху, який чесно заслужений. Різні схеми і "темки" результату не принесуть.

Дівам випало Сонце

Ця карта обіцяє успіх у ділових справах та фінансових вкладеннях, підвищення рівня життя та процвітання. Найближчим часом Ваші справи можуть різко покращитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця вересня за картами Таро.