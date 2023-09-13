Соберете урожай раньше соседей: как сеять свеклу осенью

За зиму семена закалятся, приобретут устойчивость к холодам, болезням и вредителям

Посев свеклы осенью — не такая популярная у дачников процедура, как посев озимого чеснока или лука. Но если не упустить момент и посадить свеклу под зиму, весной растение порадует дружными всходами, первый урожай корнеплодов можно собрать на пару недель раньше обычного, а качество овощей будет лучше.

Посеянная осенью свекла будет реже болеть и более стойко перенесет возможные похолодания весной, пишет Telegram-канал СОДа.

Как правильно сеять свеклу под зиму

Прежде всего нужно выбрать правильный сорт свеклы. Осенью можно высаживать только специально выведенные холодостойкие, раннеспелые и не стрелкующиеся сорта.

Не сажайте много свеклы осенью. Выращенные таким образом овощи не предназначены для долгого хранения и их нужно будет успеть съесть летом.

Сеять свеклу лучше в октябре-ноябре, при температуре воздуха около +2, но не ниже –5°C. Если высадить семена осенью слишком рано, есть вероятность попасть на внезапные оттепели, когда семена начнут прорастать, а наступившие следом морозы их просто погубят.

Место для свеклы нужно выбирать высокое, хорошо освещенное и продуваемое, с легкой плодородной почвой.

Грядки для осеннего посева свеклы лучше подготовить еще в сентябре, по хорошей погоде: тщательно избавиться от сорняков, перекопать участок на глубину не менее 25 см и обязательно внести удобрения.

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