Зберете врожай раніше за сусідів: як сіяти буряк восени

За зиму насіння загартується, набуде стійкості до холодів, хвороб і шкідників

Посів буряків восени – не така популярна у дачників процедура, як посів озимого часнику чи цибулі. Але якщо не прогаяти момент і посадити буряк під зиму, навесні рослина порадує дружними сходами, перший урожай коренеплодів можна зібрати на пару тижнів раніше звичайного, а якість овочів буде кращою.

Посіяний восени буряк рідше хворітиме і стійкіше перенесе можливі похолодання навесні, пише Telegram-канал СОДа.

Як правильно сіяти буряк під зиму

Насамперед потрібно вибрати правильний сорт буряків. Восени можна висаджувати тільки спеціально виведені холодостійкі, ранньостиглі сорти, що не стрілкуються.

Не садіть багато буряків восени. Вирощені таким чином овочі не призначені для тривалого зберігання та їх потрібно буде встигнути з’їсти влітку.

Сіяти буряки краще у жовтні-листопаді, при температурі повітря близько +2, але не нижче -5°C. Якщо висадити насіння восени занадто рано, є ймовірність потрапити на раптові потепління, коли насіння почне проростати, а морози, що прийдуть слідом, їх просто погублять.

Місце для буряків потрібно вибирати високе, добре освітлене і продувне, з легким родючим ґрунтом.

Грядки для осіннього посіву буряків краще підготувати ще у вересні, за гарної погоди: ретельно позбавитися бур’янів, перекопати ділянку на глибину не менше 25 см і обов’язково внести добрива.

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