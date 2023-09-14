Не поддавайтесь соблазну: трем знакам Зодиака грозят неудачи с финансами

Им лучше попридержать коней

Трем знакам Зодиака стоит быть осторожными с деньгами в ближайшее время, — может возникнуть желание пойти легким путем, что может иметь негативные последствия.

Речь идет про такие знаки как Овен, Козерог и Водолей. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный для всех знаков на сентябрь.

Овнам выпала перевернутая Луна

В ближайшее время Ваше финансовое положение будет нестабильным, — могут возникнуть проблемы и соблазн получить что-то "на халяву" за чужой счет, не заплатив за это истинную цену.

Козерогам выпал перевернутый Повешенный

У Вас в сентябре может быть желание сорваться и рискнуть, однако это не оправдает себя и скорее всего Вы только усугубите свое положение. Постарайтесь сдержать эмоциональные порывы в ближайшее время.

Водолеям выпал перевернутый Мир

У Вас может быть соблазн пойти коротким путем для заработка, однако карта предупреждает: лишь честный труд поможет добиться стабильного положения, хитрости, аферы и ставки счастья Вам не принесут.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца месяца по картам Таро.