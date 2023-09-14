Не піддавайтеся спокусі: трьом знакам Зодіаку загрожують невдачі з фінансами

Їм краще притримати коней

Трьом знакам Зодіаку варто бути обережними з грошима найближчим часом, — може виникнути бажання піти легким шляхом, що може мати негативні наслідки.

Йдеться про такі знаки як Овен, Козоріг та Водолій. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений для всіх знаків на вересень.

Овнам випав перевернутий Місяць

Найближчим часом Ваше фінансове становище буде нестабільним — можуть виникнути проблеми та спокуса отримати щось "на халяву" за чужий рахунок, не заплативши за це справжньої ціни.

Козорогам випав перевернутий Повішений

У Вас у вересні може бути бажання зірватися і ризикнути, проте це не виправдає себе і швидше за все Ви тільки посилите своє становище. Намагайтеся стримати емоційні пориви найближчим часом.

Водоліям випав перевернутий Мир

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, хитрощі, афери і ставки щастя Вам не принесуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця місяця за картами Таро.