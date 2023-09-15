День Мамонтия Овчарника: не делайте это 15 сентября, если боитесь неудач и невзгод

Святой по церковным преданиям считается покровителем домашнего скота

В пятницу, 15 сентября, в православной церкви и среди греко-католиков отмечается день памяти святого мученика Маманта (Мамонта или Мамонтия в другой транскрипции), а также его родителей – матери Руфины и отца Федота. Также в этот день вспоминают преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерского монастыря.

Наши предки в этот день особенно заботились об овцах и козах, так как, согласно церковным легендам, Мамант считался покровителем этих животных, поэтому и получил прозвище Овчарник.

В старину 15 сентября готовили изысканные угощения с основными блюдами, совершали специальные обряды и соблюдали определенные обычаи, чтобы избежать недугов и несчастий.

Что нельзя делать 15 сентября

Жаловаться на свою жизнь — трудности не закончатся.

Начинать новые дела – к неудаче.

Поддаваться лени и апатии, плохому настроению, дурным мыслям — можно привлечь темную полосу жизни.

Напомним, что в Украине военное положение, поэтому в сентябре в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней. Оно действует до 15 ноября 2023 года.