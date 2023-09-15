Рус

День Мамонтія Вівчарника: не робіть це 15 вересня, якщо боїтеся невдач та негараздів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Наші пращури присвячували день догляду за вівцями та козами
Наші пращури присвячували день догляду за вівцями та козами. Фото Pixabay

Святий за церковними переказами вважається покровителем худоби

У п’ятницю, 15 вересня, у православній церкві та серед греко-католиків відзначається день пам’яті святого мученика Маманта (Мамонта чи Мамонтія в іншій транскрипції), а також його батьків – матері Руфіни та отця Федота. Також у цей день згадують преподобних Антонія та Феодосія Печерських, засновників Києво-Печерського монастиря.

Наші пращури цього дня особливо дбали про вівць та кіз, бо, згідно з церковними легендами, Мамант вважався покровителем цих тварин, тому і отримав прізвисько Вівчарник.

За старих часів 15 вересня готували вишукані частування з основними стравами, здійснювали спеціальні обряди та дотримувалися певних звичаїв, щоб уникнути недуг та нещасть.

Що не можна робити 15 вересня

  • Нарікати на своє життя — труднощі не закінчаться.
  • Починати нові справи — до невдачі.
  • Піддаватися ліні й апатії, поганому настрою, поганим думкам — можна притягнути темну смугу життя.

Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому у вересні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів. Воно діє до 15 листопада 2023 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони