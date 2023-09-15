День Мамонтія Вівчарника: не робіть це 15 вересня, якщо боїтеся невдач та негараздів

Святий за церковними переказами вважається покровителем худоби

У п’ятницю, 15 вересня, у православній церкві та серед греко-католиків відзначається день пам’яті святого мученика Маманта (Мамонта чи Мамонтія в іншій транскрипції), а також його батьків – матері Руфіни та отця Федота. Також у цей день згадують преподобних Антонія та Феодосія Печерських, засновників Києво-Печерського монастиря.

Наші пращури цього дня особливо дбали про вівць та кіз, бо, згідно з церковними легендами, Мамант вважався покровителем цих тварин, тому і отримав прізвисько Вівчарник.

За старих часів 15 вересня готували вишукані частування з основними стравами, здійснювали спеціальні обряди та дотримувалися певних звичаїв, щоб уникнути недуг та нещасть.

Що не можна робити 15 вересня

Нарікати на своє життя — труднощі не закінчаться.

Починати нові справи — до невдачі.

Піддаватися ліні й апатії, поганому настрою, поганим думкам — можна притягнути темну смугу життя.

Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому у вересні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів. Воно діє до 15 листопада 2023 року.