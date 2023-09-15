Что обязательно сделать с почвой после огурцов: хитрости опытных дачников

Обработайте почву от вредителей и болезней

После сбора урожая огурцов и уборки кустов с грядок завершать работу в огороде рано. Необходимо позаботиться о почве, на которой росли огурцы. Даже если внешне она выглядит без изменений, внутри нее могут скрываться патогены и вредители.

В течение сезона дачникам приходится подкармливать растения, бороться болезнями и вредителями разнообразными средствами. Осенью также нужно провести обработку почвы, чтобы сделать ее непригодной для размножения грибков, бактерий и вредителей.

Чем обработать землю после огурцов от болезней

Одно из самых часто используемых средств для обработки почвы – медный купорос. Для очищения почвы используют 3-4%-ный раствор. Это средство уничтожает грибки и споры плесени.

Для приготовления 3%-ного раствора нужно смешать 300 г медного купороса, 450 г извести и 10 л воды.

Проводить обработку почвы медным купоросом можно не чаще одного раза в 4-5 лет, так как медь имеет свойство накапливаться в почве и проникать в ткани растений.

Продезинфицировать почву и отпугнуть насекомых можно с помощью настоя чеснока.

Нужно залить 500 г измельченного чеснока 3 л воды и дать настояться 2-3 дня. Затем долить водой до 10 л и полить почву из расчета 2 л настоя на 1 кв.м грунта.

Для обработки почвы осенью подходит марганцовка. Следует развести 50 г перманганата калия в 10 л воды, и обильно полить грунт. Чтобы усилить действие вещества, раствор необходим нагреть до 70°С.

Если времени на приготовление настоев нет, просто пролейте грунт крутым кипятком, а затем накройте пленкой, чтобы земля остывала медленнее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как высаживать розы осенью.