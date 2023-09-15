Що обов’язково зробити з ґрунтом після огірків: хитрощі досвідчених дачників

Обробіть ґрунт від шкідників та хвороб

Після збирання врожаю огірків та прибирання кущів з грядок завершувати роботу на городі рано. Необхідно подбати про ґрунт, на якому росли огірки. Навіть якщо зовні він виглядає без змін, усередині неї можуть ховатися патогени та шкідники.

Протягом сезону дачникам доводиться підгодовувати рослини, боротися з хворобами та шкідниками різноманітними засобами. Восени також потрібно провести обробку ґрунту, щоб зробити його непридатним для розмноження грибків, бактерій та шкідників.

Чим обробити землю після огірків від хвороб

Один із найчастіше використовуваних засобів для обробки ґрунту – мідний купорос. Для очищення ґрунту використовують 3-4% розчин. Цей засіб знищує грибки та спори плісняви.

Для приготування 3% розчину потрібно змішати 300 г мідного купоросу, 450 г вапна та 10 л води.

Проводити обробку ґрунту мідним купоросом можна не частіше одного разу на 4-5 років, тому що мідь має властивість накопичуватися у ґрунті та проникати у тканини рослин.

Продезінфікувати ґрунт і відлякати комах можна за допомогою настою часнику.

Потрібно залити 500 г подрібненого часнику 3 л води та дати настоятися 2-3 дні. Потім долити водою до 10 л і полити ґрунт із розрахунку 2 л настою на 1 кв.м ґрунту.

Для обробки ґрунту восени підходить марганцівка. Слід розвести 50 г перманганату калію в 10 л води й рясно полити ґрунт. Щоб посилити дію речовини, розчин необхідно нагріти до 70°С.

Якщо часу на приготування настоїв немає, просто пролийте ґрунт окропом, а потім накрийте плівкою, щоб земля остигала повільніше.

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