Домна Доброродная: забудьте об этом 16 сентября, чтобы не стать нищим

В этот день лучше надеть все новое, а старые вещи выбросить

В эту субботу православная церковь почитает память святой мученицы Домны Никомидийской. В народном календаре 16 сентября отмечается день Домны Доброродной.

В старину в этот день обычно проводились работы по уборке в доме, сарае и амбаре. Хозяйки избавлялись от старых вещей, стирали постельное белье. Верили, что в чистом доме обретется счастье.

У наших предков старые вещи символизировали наступление осени, увядание природы и приближение холодов. Мужчины ремонтировали их, либо передавали бедным, или сжигали в своем дворе или на огороде.

С интересом относились раньше и к погоде. Смотрели, если паутина стелется по растениям – это к теплу; если день Домны Доброродной оказывался теплым, стоит ожидать затяжной зимы.

Что нельзя делать 16 сентября

Свататься и играть свадьбы — к большим проблемам, ссорам и выяснениям отношений.

Поднимать найденные на дороге деньги – к нищете в скором будущем.

Носить старые вещи, грязные, изношенные, дырявые — притянут сплошные неприятности.

Напомним, что в Украине военное положение, поэтому в сентябре в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней. Оно действует до 15 ноября 2023 года.