Укр

Домна Доброродная: забудьте об этом 16 сентября, чтобы не стать нищим

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
16 сентября ожидали холодную погоду
16 сентября ожидали холодную погоду. Фото Freepik

В этот день лучше надеть все новое, а старые вещи выбросить

В эту субботу православная церковь почитает память святой мученицы Домны Никомидийской. В народном календаре 16 сентября отмечается день Домны Доброродной.

В старину в этот день обычно проводились работы по уборке в доме, сарае и амбаре. Хозяйки избавлялись от старых вещей, стирали постельное белье. Верили, что в чистом доме обретется счастье.

У наших предков старые вещи символизировали наступление осени, увядание природы и приближение холодов. Мужчины ремонтировали их, либо передавали бедным, или сжигали в своем дворе или на огороде.

С интересом относились раньше и к погоде. Смотрели, если паутина стелется по растениям – это к теплу; если день Домны Доброродной оказывался теплым, стоит ожидать затяжной зимы.

Что нельзя делать 16 сентября

  • Свататься и играть свадьбы — к большим проблемам, ссорам и выяснениям отношений.
  • Поднимать найденные на дороге деньги – к нищете в скором будущем.
  • Носить старые вещи, грязные, изношенные, дырявые — притянут сплошные неприятности.

Напомним, что в Украине военное положение, поэтому в сентябре в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней. Оно действует до 15 ноября 2023 года.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты