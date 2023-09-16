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Домна Доброродна: забудьте про це 16 вересня, щоб не стати жебраком

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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16 вересня чекали холодної погоди
16 вересня чекали холодної погоди. Фото Freepik

Цього дня краще одягнути все нове, а старі речі викинути

Цієї суботи православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Домни Нікомідійської. У народному календарі 16 вересня святкується День Домни Доброродної.

В старину цього дня зазвичай проводилися роботи з прибирання в оселі, сараї та коморі. Господині позбавлялися старих речей, прали постільну білизну. Вірили, що в чистому домі буде щастя.

У наших предків старі речі символізували настання осені, в’янення природи та наближення холодів. Чоловіки ремонтували їх або передавали бідним, або спалювали у своєму дворі чи на городі.

З цікавістю ставилися раніше і до погоди. Дивилися, якщо павутиння стелиться рослинами – це до тепла; якщо день Домни Доброродної виявлявся теплим, варто очікувати затяжної зими.

Що не можна робити 16 вересня

  • Свататися та грати весілля — до великих проблем, сварок та з’ясування стосунків.
  • Підіймати знайдені на дорозі гроші – до бідності в найближчому майбутньому.
  • Носити старі речі, брудні, зношені, діряві — притягнуть суцільні неприємності.

Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому у вересні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів. Він діє до 15 листопада 2023 року.

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#Традиції #Свята #Заборони