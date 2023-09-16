Держитесь: этих знаков Зодиака со дня на день накроет депрессия и апатия

Лучше заранее запастись чем-нибудь вкусненьким

Вторая половина сентября в 2023 году принесет плохое настроение и самочувствие сразу для трех знаков Зодиака.

Речь про таких знаков как Рак, Дева и Весы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 сентября.

Ракам выпала Девятка мечей

Вас может ждать наплыв сильного отчаяния и чувства вины, может возникнуть растерянность и смешанные чувства в отношении самого себя. Не вините себя ни в чем слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Девам выпала перевернутая Тройка жезлов

В ближайшие дни у Вас все может пойти не так, как хочется, планы пойдут прахом, все повалится из рук, с окружающими начнутся конфликты. Лучше не браться за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.

Весам выпала Четверка кубков

Вы в следующую неделю можете чувствовать себя отрешенно и апатично. Также Вы можете почувствовать тоску, — дайте себе погрустить вволю, однако и не сильно отдаляйтесь от окружающего мира, чтобы не пропустить благоприятные возможности и шансы, которые могут выпасть.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.