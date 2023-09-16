Держитесь: этих знаков Зодиака со дня на день накроет депрессия и апатия
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Лучше заранее запастись чем-нибудь вкусненьким
Вторая половина сентября в 2023 году принесет плохое настроение и самочувствие сразу для трех знаков Зодиака.
Речь про таких знаков как Рак, Дева и Весы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 сентября.
Ракам выпала Девятка мечей
Вас может ждать наплыв сильного отчаяния и чувства вины, может возникнуть растерянность и смешанные чувства в отношении самого себя. Не вините себя ни в чем слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.
Девам выпала перевернутая Тройка жезлов
В ближайшие дни у Вас все может пойти не так, как хочется, планы пойдут прахом, все повалится из рук, с окружающими начнутся конфликты. Лучше не браться за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.
Весам выпала Четверка кубков
Вы в следующую неделю можете чувствовать себя отрешенно и апатично. Также Вы можете почувствовать тоску, — дайте себе погрустить вволю, однако и не сильно отдаляйтесь от окружающего мира, чтобы не пропустить благоприятные возможности и шансы, которые могут выпасть.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.