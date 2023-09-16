Тримайтеся: цих знаків Зодіаку з дня на день накриє депресія та апатія

Краще заздалегідь запастися чимось смачненьким

Друга половина вересня 2023 року принесе поганий настрій та самопочуття одразу для трьох знаків Зодіаку.

Мова про таких знаків як Рак, Діва та Терези. Про це говорить гороскоп Таро, складений для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 18 по 24 вересня.

Ракам випала Дев’ятка мечів

Вас може чекати наплив сильного розпачу та почуття провини, може виникнути розгубленість та змішані почуття щодо самого себе. Не звинувачуйте себе ні в чому занадто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Дівам випала перевернута Трійка жезлів

Найближчими днями у Вас все може піти не так, як хочеться, плани підуть порохом, все повалиться з рук, з оточуючими почнуться конфлікти. Краще не братися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Терезам випала Четвірка кубків

Ви наступного тижня можете почуватися відчужено і апатично. Також Ви можете відчути тугу, — дайте собі посумувати досхочу, однак і не сильно віддаляйтеся від навколишнього світу, щоб не пропустити сприятливі можливості та шанси, які можуть випасти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.