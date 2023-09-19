Что сделать с почвой после томатов: про фитофтору больше не вспомните
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Обработайте землю после уборки помидор
Опытные дачники среди обязательных работ на осень планируют обработку почвы от вредителей и болезней. Даже в том случае, если урожай был полностью здоровым и богатым, стоит обеззаразить почву, где росли помидоры.
Эти овощи подвержены различным грибковым заболеваниям. Обрабатывать почву после сбора урожая будет не лишним. Ведь всегда есть вероятность, что инфекция задержалась в грунте и представляет опасность для будущего урожая.
Обрабатывать грядки нужно осенью, когда урожай собран и удалена вся томатная ботва. В почве не должно оставаться ни единого корешка.
Обеззаразить почву можно концентрированным раствором медного купороса.
Для этого нужно 100-300 г трехпроцентного медного купороса развести в 10 литрах воды и полить землю.
Если помидоры росли в теплице, ее стенки также обязательно нужно обработать. Для начала помойте поверхности раствором дегтярного мыла и уже чистые стены опрыскайте раствором медного купороса.
Эти нехитрые действия помогут подготовить землю и теплицу к следующему сезону и избавиться от признаков фитофтороза.
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