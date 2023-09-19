Що зробити з ґрунтом після томатів: про фітофтору більше не згадаєте

Обробіть землю після збирання помідорів

Досвідчені дачники серед обов’язкових робіт на осінь планують обробку ґрунту від шкідників та хвороб. Навіть у тому випадку, якщо врожай був цілком здоровим та багатим, варто знезаразити ґрунт, де росли помідори.

Ці овочі схильні до різних грибкових захворювань. Обробляти ґрунт після збирання врожаю буде не зайвим. Адже завжди є ймовірність, що інфекція затрималася в ґрунті та становить небезпеку для майбутнього врожаю.

Обробляти грядки потрібно восени, коли врожай зібраний і видалено все томатне бадилля. У ґрунті не повинно залишатися жодного корінця.

Знезаразити ґрунт можна концентрованим розчином мідного купоросу.

Для цього потрібно 100-300 г тривідсоткового мідного купоросу розвести у 10 літрах води та полити землю.

Якщо помідори росли у теплиці, її стінки також обов’язково потрібно обробити. Для початку помийте поверхні розчином дьогтяного мила і вже чисті стіни обприскуйте розчином мідного купоросу.

Ці нехитрі дії допоможуть підготувати землю та теплицю до наступного сезону та позбутися ознак фітофторозу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як садити моркву під зиму.