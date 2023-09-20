Слизни на огороде: как бороться с вредителями без ущерба для урожая

Как обработать грядки, чтобы вредители забыли к вам дорогу

Слизни на огороде – вредители, от которых нужно избавиться. На первый взгляд это безобидные "товарищи", которые медленно передвигаются и вряд ли заинтересуются вашими растениями. Однако они более коварны, чем кажется – не успеете оглянуться, как они сожрут капусту на ваших грядках.

Как же избавится от этих вредителей, чтобы не наносить ущерба самому огороду и тому, что на нем растет. Как пишет unian.net, есть несколько рабочих способов борьбы с вредителями.

Пряные травы, ароматные растения

Слизни на вашем огороде точно любят капусту, а вот пряные ароматные травы придутся им не по вкусу. Высадите вдоль грядки капусты, например, петрушку, шалфей, розмарин или любые другие ароматные культуры. Вам нужно сделать так, чтобы слизни везде натыкались на пахучие культуры, это поможет уберечь урожай. Да и пряные травы на кухне потом пригодятся.

Яичная скорлупа и кофе

Яичную скорлупу и кофейную гущу можно использовать как барьерный способ борьбы с вредителями. По своей природе слизни не смогут преодолеть такую преграду на пути к вашему урожаю. Просто рассыпьте вдоль грядок измельченную яичную скорлупу и/или кофейную гущу, и слизняки не заползут на ваш огород.

Горчица

Еще один способ борьбы со слизнями – обработать культуры на грядках раствором горчицы. Растворите 150 г горчичного порошка в 10 литрах воды и опрыскайте этим раствором растения на огороде. Лучше сделать это вечером, а затем через день повторить.

Пиво

Как оказалось, слизням нравится пиво, но оно очень вредно для них. Чтобы избавится от вредителей с помощью пива – закопайте пластиковые стаканчики на грядке на уровне земли и налейте в них немножко пива. Получится такая себе ловушка для слизней. Однако, здесь нужно учитывать, что в вашу ловушку могут попасть и полезные насекомые, так что стаканчики лучше не оставлять надолго открытыми. Вечером поставили – утром чем-то их прикрывайте.

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