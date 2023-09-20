Озимый лук не будет болеть и обеспечит урожаем: три хитрости дачников

Огородники должны выбрать правильное место для лука, а еще обратить внимание на погодные условия

В осенние месяцы у дачников немало работы, хоть и большая часть урожая уже собрана. Продолжается время высадки озимого чеснока, а также перед зимой сеют лук.

Как высаживать лук под зиму, чтобы он хорошо рос и не болел? Опытные огородники советуют учесть три хитрости, пишет Ukr.media.

Во-первых, важно использовать посевной материал правильного размера. Осенью сеют маленькие луковицы, которые достигают не более сантиметра. Соблюдение этого правила гарантирует щедрый урожай.

Во-вторых, позаботьтесь о погодных условиях, для этого изучите прогнозы синоптиков. Если на улице сохраняется тепло, то озимый лук некоторые огородники высаживают даже в ноябре. Идеальный вариант: сеять лук под зиму за 14 дней до заморозков.

В-третьих, огромную роль играет выбор места на огороде для посадки озимого лука. Лучше всего подойдет почва, где ранее росли сидераты, включая бобовые культуры, тыкву или помидоры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что многие огородники ориентируется на посевной календарь. В сентябре у дачников есть несколько удачных дат для посева растений.