Озима цибуля не хворітиме і забезпечить урожаєм: три хитрощі дачників

Огородники повинні вибрати правильне місце для цибулі, а також звернути увагу на погодні умови

В осінні місяці у дачників чимало роботи, хоч і більшість урожаю вже зібрано. Триває час висадки озимого часнику, а також перед зимою сіють цибулю.

Як висаджувати цибулю під зиму, щоб вона добре росла і не хворіла? Досвідчені городники радять врахувати три хитрощі, пише Ukr.media.

По-перше, важливо використати посівний матеріал правильного розміру. Восени сіють маленькі цибулини, які досягають не більше сантиметра. Дотримання цього правила гарантує щедрий урожай.

По-друге, подбайте про погодні умови, для цього вивчіть прогнози синоптиків. Якщо на вулиці зберігається тепло, то озиму цибулю деякі городники висаджують навіть у листопаді. Ідеальний варіант: сіяти цибулю під зиму за 14 днів до заморозків.

По-третє, величезну роль грає вибір місця на городі для посадки озимої цибулі. Найкраще підійде ґрунт, де раніше росли сидерати, включаючи бобові культури, гарбуз чи помідори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що багато городників орієнтується на посівний календар. У вересні дачники мають кілька вдалих дат для посіву рослин.