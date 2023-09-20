Слимаки на городі: як боротися зі шкідниками без шкоди для врожаю

Як обробити грядки, щоб шкідники забули до вас дорогу

Слимаки на городі — шкідники, яких потрібно позбутися. На перший погляд це нешкідливі товариші, які повільно пересуваються і навряд чи зацікавляться вашими рослинами. Однак вони більш підступні, ніж здається — не встигнете озирнутися, як вони зжеруть капусту на грядках.

Як же позбудеться цих шкідників, щоб не завдавати шкоди самому городу і тому, що на ньому росте. Як пише УНІАН, є кілька робочих способів боротьби зі шкідниками.

Пряні трави, ароматні рослини

Слимаки на вашому городі точно люблять капусту, а ось пряні ароматні трави припадуть їм не до смаку. Висадіть уздовж грядки капусти, наприклад, петрушку, шавлію, розмарин або будь-які інші ароматні культури. Вам потрібно зробити так, щоб слимаки скрізь натикалися на пахучі культури, це допоможе вберегти врожай. Та й пряні трави на кухні потім знадобляться.

Яєчна шкаралупа та кава

Яєчну шкаралупу та кавову гущу можна використовувати як бар’єрний спосіб боротьби зі шкідниками. За своєю слимаки не зможуть подолати таку перешкоду на шляху до вашого врожаю. Просто розсипте вздовж грядок подрібнену яєчну шкаралупу та/або кавову гущу, і слимаки не заповзуть на ваш город.

Гірчиця

Ще один спосіб боротьби зі слимаками – обробити культури на грядках розчином гірчиці. Розчиніть 150 г гірчичного порошку в 10 літрах води та обприскуйте цим розчином рослини на городі. Найкраще зробити це ввечері, а потім через день повторити.

Пиво

Як виявилося, слимакам подобається пиво, але воно дуже шкідливе для них. Щоб позбутися шкідників за допомогою пива – закопайте пластикові стаканчики на грядці на рівні землі та налийте в них трішки пива. Вийде така собі пастка для слимаків. Однак, тут потрібно враховувати, що у вашу пастку можуть потрапити корисні комахи, так що стаканчики краще не залишати надовго відкритими. Увечері поставили – уранці чимось їх прикривайте.

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