Чем посыпать дачный участок, чтобы слизни забыли дорогу: действенный трюк

Справиться с паразитами можно без ядовитых химикатов

Борьба с вредителями – одна из главных задач, которая стоит перед дачниками в любое время года. Массу неудобств доставляют вездесущие слизни, но с помощью одного натурального средства вы отпугнете брюхоногих.

Чтобы избавиться от слизней на дачном участке, посыпьте его кофейной гущей. О необычном, но эффективном методе рассказывает Express.

Естественный способ прогнать слизней от вашего сада — это посыпать его кофейной гущей. Вредители чувствительны к определенным запахам, поэтому сильный аромат кофе отпугнет паразитов. Помните, что обработка кофейной гущей теряет эффективность в дождевую погоду.

Рассыпать гущу кофе рекомендуется на расстоянии не менее 30 см от культур. Прямо на растение продукт класть не стоит, достаточно обеспечить защиту вокруг.

Кроме того, кофейная гуща может привлечь в ваш сад дождевых червей, которые разрыхляют почву и помогают растениям оставаться плодородными. Более того, этот "гость" поможет избавиться от других вредителей, муравьев и кошек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в борьбе с паразитами помогут меры предосторожности. Для этого опытные огородники обрабатывают участок особым раствором после сбора урожая.