Чим посипати дачну ділянку, щоб слимаки забули дорогу: дієвий трюк

Впоратися з паразитами можна без отруйних хімікатів

Боротьба зі шкідниками – одне з головних завдань, яке стоїть перед дачниками у будь-яку пору року. Масу незручностей доставляють всюдисущі слимаки, але за допомогою одного натурального засобу ви відлякаєте черевоногих.

Щоб позбутися слимаків на дачній ділянці, посипте її кавовою гущею. Про незвичайний, але ефективний метод розповідає Express.

Природний спосіб прогнати слимаків від вашого саду — це посипати його кавовою гущею. Шкідники чутливі до певних запахів, тому сильний аромат кави налякає паразитів. Пам’ятайте, що обробка кавової гущавини втрачає ефективність у дощову погоду.

Розсипати каву рекомендується на відстані не менше 30 см від культур. Прямо на рослину продукт класти не варто, достатньо забезпечити захист довкола.

Крім того, кавова гуща може залучити до саду дощових черв’яків, які розпушують ґрунт і допомагають рослинам залишатися родючими. Більше того, цей "гість" допоможе позбутися інших шкідників, мурах і кішок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у боротьбі з паразитами допоможуть запобіжні заходи. Для цього досвідчені городники обробляють ділянку спеціальним розчином після збирання врожаю.