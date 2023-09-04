Не знайдете на ділянці жодного слимака: п’ять хитрощів для відлякування шкідника

Впоратися зі слимаками можна без використання пестицидів

Захист рослин від шкідників – ключове завдання на дачній ділянці. Сади часто атакують всюдисущі слимаки, але їх легко позбутися, при цьому агресивні хімікати вам не потрібні.

Щоб відлякати слимаків від саду, зверніть увагу на п’ять ефективних хитрощів. Порадами ділиться видання Express.

Рослини

Деякі рослини чудово відлякують слимаків завдяки різким запахам. Наприклад, астранція, рута, полин, аніс, фенхель та розмарин.

Відсутність укриттів

Слимакам потрібно ховатися під садовими меблями, цеглою та колодами. Заберіть потенційні укриття, щоб шкідники не розміщувалися там.

Пивна пастка

Популярний метод боротьби зі слимаками. Залийте ємність на половину пивом, закопайте поруч із рослинами, які часто страждають від черевоногих. Хмільний запах привабить шкідників, але вони потонуть у пастці.

Колючий бар’єр

М’які тіла слимаків уразливі до колючих бар’єрів. Соснові голки, подрібнена яєчна шкаралупа допоможуть вам позбутися шкідників на ділянці.

Натуральна приманка

Спробуйте помістити щось на зразок сухого котячого корму або старого листя салату у вологе, затінене місце в саду. Приманка приверне велику кількість слимаків, а садівники зможуть їх перемістити в інше місце.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший трюк проти слимаків на ділянці, який не нашкодить екології. Ключовий інгредієнт обійдеться в копійки і заразом відлякає і равликів.