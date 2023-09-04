Не найдете на участке ни одного слизня: пять уловок для отпугивания вредителя

Справиться со слизнями можно без использования пестицидов

Защита растений от вредителей – ключевое задание на дачном участке. Сады часто атакуют вездесущие слизни, но от них легко избавиться, при этом агрессивные химикаты вам не нужны.

Чтобы отпугнуть слизней от сада, обратите внимание на пять эффективных уловок. Советами делится издание Express.

Растения

Некоторые растения отлично отпугивают слизней благодаря резким запахам. К примеру, астранция, рута, полынь, анис, фенхель и розмарин.

Отсутствие укрытий

Слизням нужно прятаться под садовой мебелью, кирпичами и бревнами. Уберите потенциальные укрытия, чтобы вредители не скрывались там.

Пивная ловушка

Популярный метод борьбы со слизнями. Залейте емкость на половину пивом, закопайте рядом с растениями, которые часто страдают от брюхоногих. Хмельной запах привлечет вредителей, но они утонут в ловушке.

Колючий барьер

Мягкие тела слизней уязвимы к колючим барьерам. Сосновые иголки, измельченная яичная скорлупа помогут вам избавиться от вредителей на участке.

Натуральная приманка

Попробуйте поместить что-нибудь вроде сухого кошачьего корма или старых листьев салата во влажное, затененное место в саду. Приманка привлечет большое количество слизней, а садовники смогут их переместить в другое место.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом трюке против слизней на участке, который не навредит экологии. Ключевой ингредиент обойдется в копейки и заодно отпугнет и улиток.