Их нельзя добавлять в компостную яму: 11 запрещенных ингредиентов
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Кожура цитрусовых опасна для компоста
Компост для огородников представляет собой удобный способ решить две задачи одновременно. С одной стороны, это высококачественное и бесплатное удобрение для растений в форме перегноя. С другой стороны, это беспроблемное освобождение от бытового мусора.
Однако не стоит торопиться выбрасывать все подряд в компостную яму, пишет ogorod. Компостирование требует использования только натуральных ингредиентов. Существует список продуктов, которые не следует добавлять в компост, даже если они органические. Некоторые из них могут вызвать инфекционные заболевания, а другие просто не разлагаются и могут замедлить процесс созревания компоста.
Что нельзя добавлять в компост
- овощи и фрукты после термической обработки;
- кожуру от цитрусовых;
- больные растения;
- многолетние и обсемененные сорняки;
- некоторые растения: помидорную и картофельную ботву, наперстянку, клещевину, ракитник, ландыш;
- семена и косточки фруктов;
- отходы после использования ядов, гербицидов и пестицидов;
- толстые куски древесины и крупные древесные отходы;
- мелованную глянцевую бумагу;
- синтетические ткани и пластмассу, стекло;
- крупные кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки.
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