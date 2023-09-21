Их нельзя добавлять в компостную яму: 11 запрещенных ингредиентов

Кожура цитрусовых опасна для компоста

Компост для огородников представляет собой удобный способ решить две задачи одновременно. С одной стороны, это высококачественное и бесплатное удобрение для растений в форме перегноя. С другой стороны, это беспроблемное освобождение от бытового мусора.

Однако не стоит торопиться выбрасывать все подряд в компостную яму, пишет ogorod. Компостирование требует использования только натуральных ингредиентов. Существует список продуктов, которые не следует добавлять в компост, даже если они органические. Некоторые из них могут вызвать инфекционные заболевания, а другие просто не разлагаются и могут замедлить процесс созревания компоста.

Что нельзя добавлять в компост

овощи и фрукты после термической обработки;

кожуру от цитрусовых;

больные растения;

многолетние и обсемененные сорняки;

некоторые растения: помидорную и картофельную ботву, наперстянку, клещевину, ракитник, ландыш;

семена и косточки фруктов;

отходы после использования ядов, гербицидов и пестицидов;

толстые куски древесины и крупные древесные отходы;

мелованную глянцевую бумагу;

синтетические ткани и пластмассу, стекло;

крупные кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки.

Ранее мы писали, как с пользой использовать старое дырявое ведро на огороде. Очень пригодится огородникам, которые хотят получить большой урожай овощей.