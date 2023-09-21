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Их нельзя добавлять в компостную яму: 11 запрещенных ингредиентов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Компост должен состоять из натуральных компонентов Новость обновлена 21 сентября 2023, 12:39
Компост должен состоять из натуральных компонентов. Фото Pixabay

Кожура цитрусовых опасна для компоста

Компост для огородников представляет собой удобный способ решить две задачи одновременно. С одной стороны, это высококачественное и бесплатное удобрение для растений в форме перегноя. С другой стороны, это беспроблемное освобождение от бытового мусора.

Однако не стоит торопиться выбрасывать все подряд в компостную яму, пишет ogorod. Компостирование требует использования только натуральных ингредиентов. Существует список продуктов, которые не следует добавлять в компост, даже если они органические. Некоторые из них могут вызвать инфекционные заболевания, а другие просто не разлагаются и могут замедлить процесс созревания компоста.

Что нельзя добавлять в компост

  • овощи и фрукты после термической обработки;
  • кожуру от цитрусовых;
  • больные растения;
  • многолетние и обсемененные сорняки;
  • некоторые растения: помидорную и картофельную ботву, наперстянку, клещевину, ракитник, ландыш;
  • семена и косточки фруктов;
  • отходы после использования ядов, гербицидов и пестицидов;
  • толстые куски древесины и крупные древесные отходы;
  • мелованную глянцевую бумагу;
  • синтетические ткани и пластмассу, стекло;
  • крупные кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки.

Ранее мы писали, как с пользой использовать старое дырявое ведро на огороде. Очень пригодится огородникам, которые хотят получить большой урожай овощей.

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#Удобрения #Огород #Компост #Подкормки