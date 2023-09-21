Їх не можна додавати до компостної ями: 11 заборонених інгредієнтів

Шкірка цитрусових небезпечна для компосту

Компост для городників є зручним способом розв'язати дві задачі одночасно. З одного боку, це високоякісне та безплатне добриво для рослин у формі перегною. З іншого боку, це безпроблемне визволення від побутового сміття.

Однак не варто поспішати викидати все поспіль до компостної ями, пише ogorod. Компостування потребує використання лише натуральних інгредієнтів. Існує список продуктів, які не слід додавати до компосту, навіть якщо вони органічні. Деякі з них можуть викликати інфекційні захворювання, інші просто не розкладаються і можуть уповільнити процес дозрівання компосту.

Що не можна додавати до компосту

овочі та фрукти після термічної обробки;

шкірку від цитрусових;

хворі рослини;

багаторічні та обсіменінні бур’яни;

деякі рослини: помідорне і картопляне бадилля, наперстянку, рицину, рокитник, конвалію;

насіння та кісточки фруктів;

відходи після використання отрут, гербіцидів та пестицидів;

товсті шматки деревини та великі деревні відходи;

крейдований глянсовий папір;

синтетичні тканини та пластмасу, скло;

великі кістки, сало, жир та інші важко гниючі органічні залишки.

Раніше ми писали, як з користю використати старе діряве відро на городі. Дуже в пригоді городникам, які хочуть отримати великий урожай овочів.