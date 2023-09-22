Не выбрасывайте никогда: как с пользой можно применить кожуру и сердцевину яблок

Яблочные очистки и сердцевину можно использовать в разных ситуациях

Яблоки — отличный ингредиент для вкусной домашней выпечки. Больше всего в них ценят ароматную вкусную мякоть, а кожуру обычно срезают и выбрасывают в мусорное ведро.

Однако яблочные шкурки имеют приятный вкус и обладают большим количеством полезных в быту свойств. Вместе с "Главредом" расскажем, как с пользой применить их кожуру и сердцевину.

Как использовать кожуру и сердцевину яблок

Из яблочных отходов можно приготовить уксус. Для этого яблочную кожуру, сердцевину и любые остатки мякоти примерно шести крупных яблок положите в литровую банку с широким горлышком, заполняя её не более чем на 3/4 объема, добавьте 2 ст. л. сахара и 400-450 мл вкусной питьевой воды.

Поставьте на очистки небольшой груз, накройте кофейным фильтром или бумажным полотенцем. Закрепите альтернативную "крышку" скотчем или резинкой. Оставьте в темном теплом месте на 2 недели. После откиньте кусочки яблок на мелкое сито и процедите жидкость дважды.

Перелейте будущий уксус в банку, повторно накройте её кофейным фильтром/бумажным полотенцем и снова закрепите "крышку" скотчем. Оставьте банку на 2-4 недели при комнатной температуре. Раз в неделю пробуйте уксус, пока он вам не понравится.

Яблочной кожурой можно удалить загрязнения с алюминиевых поверхностей. Для этого срежьте с яблок кожуру. Очистки положите в емкость, которую надо очистить, залейте водой, поставьте на огонь и проварите еще полчаса. После посуду остудите, протрите губкой с моющим средство и ополосните. Яблочная кислота полностью растворит нагар и поверхность станет светлее.

Из яблочных отходов можно также приготовить изумительные компоты, морсы, из них даже делают настойки. Поэтому повремените с их выбрасыванием.

Из яблок рекомендуем приготовить яблоки в тесте на сковороде по рецепту "Телеграфа". Этот древний рецепт вам точно понравится.