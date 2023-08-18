Яблоки в тесте на сковороде: рецепт самого необычного блюда к Яблочному Спасу

Всего 15 минут — и вкуснятина на столе!

В субботу, 19 августа, в Украине отмечают Яблочный Спас, или как его еще называют — Праздник первых плодов. На этот праздник любят полакомиться яблоками и яблочной выпечкой. И если вы уже приготовили классическую шарлотку, то пришла пора для кулинарных экспериментов.

Предлагаем удивить друзей поистине необычным блюдом — жаренными на сковороде яблоками в кляре по рецепту Shuba. Такой десерт называется макорженики. Старинный украинский десерт готовится очень просто, не требует много времени, а результат вас очень удивит. Попробуем?

Как приготовить яблоки в тесте на сковороде

Ингредиенты на 2 порции:

яблоки — 2 шт.;

яйцо куриное, желток — 3 шт.;

масло сливочное 73% — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

мак — 1 ст. л.;

растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Разотрите желтки с сахаром. В массу добавьте растопленное сливочное масло и муку, все размешайте. Всыпьте мак и снова размешайте. У яблок удалите семена. Нарежьте мякоть поперек кружочками толщиной до 0,5 см. В сковороде разогрейте растительное масло. Яблоки окуните в кляр и выложите в сковороду. Жарьте на среднем огне в течение 3-4 минут с каждой стороны. Макорженики готовы!

Выбирайте яблоки для этих рецептов правильно вместе с лайфхаками "Телеграфа". Наслаждайтесь!