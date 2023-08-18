Яблоки в тесте на сковороде: рецепт самого необычного блюда к Яблочному Спасу
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Всего 15 минут — и вкуснятина на столе!
В субботу, 19 августа, в Украине отмечают Яблочный Спас, или как его еще называют — Праздник первых плодов. На этот праздник любят полакомиться яблоками и яблочной выпечкой. И если вы уже приготовили классическую шарлотку, то пришла пора для кулинарных экспериментов.
Предлагаем удивить друзей поистине необычным блюдом — жаренными на сковороде яблоками в кляре по рецепту Shuba. Такой десерт называется макорженики. Старинный украинский десерт готовится очень просто, не требует много времени, а результат вас очень удивит. Попробуем?
Как приготовить яблоки в тесте на сковороде
Ингредиенты на 2 порции:
- яблоки — 2 шт.;
- яйцо куриное, желток — 3 шт.;
- масло сливочное 73% — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- мука пшеничная — 1 ст. л.;
- мак — 1 ст. л.;
- растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разотрите желтки с сахаром. В массу добавьте растопленное сливочное масло и муку, все размешайте. Всыпьте мак и снова размешайте.
- У яблок удалите семена. Нарежьте мякоть поперек кружочками толщиной до 0,5 см.
- В сковороде разогрейте растительное масло. Яблоки окуните в кляр и выложите в сковороду. Жарьте на среднем огне в течение 3-4 минут с каждой стороны. Макорженики готовы!
Выбирайте яблоки для этих рецептов правильно вместе с лайфхаками "Телеграфа". Наслаждайтесь!