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Яблоки в тесте на сковороде: рецепт самого необычного блюда к Яблочному Спасу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Макорженики - древний рецепт яблоков в кляре на сковороде
Макорженики - древний рецепт яблоков в кляре на сковороде. Фото shuba.life

Всего 15 минут — и вкуснятина на столе!

В субботу, 19 августа, в Украине отмечают Яблочный Спас, или как его еще называют — Праздник первых плодов. На этот праздник любят полакомиться яблоками и яблочной выпечкой. И если вы уже приготовили классическую шарлотку, то пришла пора для кулинарных экспериментов.

Предлагаем удивить друзей поистине необычным блюдом — жаренными на сковороде яблоками в кляре по рецепту Shuba. Такой десерт называется макорженики. Старинный украинский десерт готовится очень просто, не требует много времени, а результат вас очень удивит. Попробуем?

Как приготовить яблоки в тесте на сковороде

Ингредиенты на 2 порции:

  • яблоки — 2 шт.;
  • яйцо куриное, желток — 3 шт.;
  • масло сливочное 73% — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • мука пшеничная — 1 ст. л.;
  • мак — 1 ст. л.;
  • растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разотрите желтки с сахаром. В массу добавьте растопленное сливочное масло и муку, все размешайте. Всыпьте мак и снова размешайте.
  2. У яблок удалите семена. Нарежьте мякоть поперек кружочками толщиной до 0,5 см.
  3. В сковороде разогрейте растительное масло. Яблоки окуните в кляр и выложите в сковороду. Жарьте на среднем огне в течение 3-4 минут с каждой стороны. Макорженики готовы!

Выбирайте яблоки для этих рецептов правильно вместе с лайфхаками "Телеграфа". Наслаждайтесь!

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#Рецепт #Яблоки #Яблочный Спас #Готовим дома