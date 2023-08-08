Советы, которые вам пригодятся к Яблочному Спасу: как выбрать самые вкусные яблоки

Вы принесете домой самые вкусные яблоки

Не за горами большой христианский праздник — Яблочный Спас. Традиционно к нему готовят блюда из яблок.

Именно поэтому необходимо запасаться заранее этими фруктами. Безусловно, купить яблоки при всем богатом ассортименте сортов на рынке не составляет труда. Однако часто у покупателей одна и та же проблема — яблоки не сладкие, с твердой горьковатой кожицей и почти без вкуса. Как правильно выбрать яблоки, расскажем вместе с "РБК-Украина".

На что необходимо обращать внимание при выборе яблок

При покупке яблок мы чаще всего обращаем внимание на их внешний вид. Это правильно, поскольку именно внешние признаки помогут сделать лучший выбор. Однако какие же факторы указывают на сладкий и зрелый плод?

Не стоит обольщаться красотой гладких и блестящих яблок — не всегда они вкусные. Самые сладкие яблоки те, у которых кожура не гладкая, а слегка шерстистая.

Не стоит обращать внимание и на яблоки с ярким и однородным цветом. Самые вкусные плоды те, у которых есть линии на кожуре.

Обращайте внимание на форму. Круглая нижняя часть говорит о том, что это "женский сорт" - в нем до 15% сахара (один из самых высоких). Если у плода низ плоский — то это "мужское" яблоко, они менее сладкие и вкусные.

На плодоножку при покупке яблок нужно обращать внимание обязательно. Если хвостик зеленого цвета — это говорит о свежести плода. Если хвостик коричневый и быстро ломается — не берите такие яблоки никогда — их долго хранили в холоде, у таких фруктов нет сочности и сладости.

Если же вам попались невкусные яблоки, не расстраивайтесь. Их можно вкусно запечь по рецепту "Телеграфа".