Не викидайте ніколи: як з користю можна застосувати шкірку та серцевину яблук

Яблучні очищення та серцевину можна використовувати в різних ситуаціях

Яблука — чудовий інгредієнт для смачної домашньої випічки. Найбільше в них цінують ароматну смачну м’якоть, а шкірку зазвичай зрізають і викидають у відро для сміття.

Однак яблучні шкірки мають приємний смак і мають велику кількість корисних у побуті властивостей. Разом з "Главредом" розповімо, як з користю застосувати їхню шкірку та серцевину.

Як використовувати шкірку та серцевину яблук

З яблучних відходів можна приготувати оцет. Для цього яблучну шкірку, серцевину та будь-які залишки м’якоті приблизно шести великих яблук покладіть у літрову банку з широкою шийкою, заповнюючи її не більше ніж на 3/4 об’єму, додайте 2 ст. л. цукру та 400-450 мл смачної питної води.

Поставте на очищення невеликий вантаж, накрийте кавовим фільтром чи паперовим рушником. Закріпіть альтернативну кришку скотчем або гумкою. Залишіть у темному теплому місці на 2 тижні. Після цього відкиньте шматочки яблук на дрібне сито і процідіть рідину двічі.

Перелийте оцет у банку, повторно накрийте її кавовим фільтром/паперовим рушником і знову закріпіть "кришку" скотчем. Залишіть банку на 2-4 тижні за кімнатної температури. Раз на тиждень пробуйте оцет, поки він вам не сподобається.

Яблучною шкіркою можна видалити забруднення з алюмінієвих поверхонь. Для цього зріжте з яблук шкірку. Покладіть їх у місткість, яку треба очистити, залийте водою, поставте на вогонь і проваріть півгодини. Після цього посуд остудіть, протріть губкою з мийним засобом і промийте. Яблучна кислота повністю розчинить нагар і поверхня стане світлішою.

З яблучних відходів можна також приготувати чудові компоти, морси, з них навіть роблять настоянки. Тому почекайте з їх викиданням.

З яблук рекомендуємо приготувати яблука у тісті на сковороді за рецептом "Телеграфа". Цей стародавній рецепт вам точно сподобається.