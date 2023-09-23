День осеннего равноденствия 2023: что нельзя делать сегодня, чтобы год не был голодным

23 сентября категорически запрещено ругаться и жадничать

Каждый сентябрь подходит к концу, и в этот период день и ночь становятся равными по продолжительности. Это явление известно как осеннее равноденствие.

Во время осеннего равноденствия Солнце пересекает экватор, перемещаясь с Северного полушария в Южное. Это момент начала осени в первом полушарии и весны — во втором. В 2023 году он случится 23 сентября в 9:49 по киевскому времени.

Во все времена наши предки в день осеннего равноденствия отмечали особый праздник, посвященный природе, в котором люди выражали благодарность за изобилие и процветание. Было традицией приглашать гостей, чтобы разделить радость с близкими.

Что нельзя делать 23 сентября в осеннее равноденствие

Накрывать скудный стол — весь год будете ходить голодным.

Разводить конфликты и ссоры — к неудачам.

Думать о плохом — можно разрушить энергию счастливого будущего.

Скупиться — в будущем можно потерять достаток.

Ранее мы писали, когда в 2023 году украинцы будут переводить часы. Перевести часы на зимнее время прийдется на всех гаджетах.