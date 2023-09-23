День осіннього рівнодення 2023: що не можна робити сьогодні, щоб рік не був голодним

23 вересня категорично заборонено лаятись і скупитися

Кожен вересень добігає кінця, і в цей період день і ніч стають рівними за тривалістю. Це явище відоме як осіннє рівнодення.

Під час осіннього рівнодення Сонце перетинає екватор, переміщаючись із Північної півкулі до Південної. Це момент початку осені у першій півкулі та весни — у другій. 2023 року він станеться 23 вересня о 9:49 за київським часом.

У всі часи наші пращури в день осіннього рівнодення відзначали особливе свято, присвячене природі, в якому люди висловлювали подяку за достаток та процвітання. Було традицією запрошувати гостей, щоб поділити радість із близькими.

Що не можна робити 23 вересня в осіннє рівнодення

Накривати небагатий стіл — весь рік ходитимете голодним.

Розводити конфлікти та сварки – до невдач.

Думати про погане — можна зруйнувати енергію щасливого майбутнього.

Скупитися — у майбутньому можна втратити достаток.

Раніше ми писали, коли 2023 року українці переводитимуть годинник. Перевести годинник на зимовий час доведеться на всіх гаджетах.