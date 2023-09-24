Что добавить при посадке малины осенью: ждите шикарного урожая

До конца ноября у садовников есть шанс обзавестись популярной культурой

В осенние месяцы высаживают многие известные растения, и речь не только о луковичных цветах. Прекрасный период для того, чтобы разместить на вашем участке пару роскошных кустов малины.

При посадке малины на зиму нужно помнить об удобрениях и других нюансах. Об этом пишет Телеграм-канал "Садовник".

Когда садят малину осенью? Рекомендуется осуществить посадку за 15-20 дней до наступления холодов и заморозков, то есть до конца ноября. Дачники должны обеспечить культуру солнечным и защищенным от сквозняков расположением.

Правила посадки малины на зиму

Так, выкопайте посадочную яму с параметрами 30х30х30 см. Чтобы получить роскошный урожай, при посадке малины внесите полезное удобрение: компост или перегной (3-5 кг), суперфосфат (30-35 г) и калийную соль (20-25 г). Подкормку нужно перемешать с верхним слоем земли.

Расправьте корни саженца и поместите по центру в небольшие углубления. Засыпьте землей, слегка утрамбуйте почву и полейте (достаточно 5 л на один куст). Саженцы должны находиться на расстоянии 0,7-0,9 м друг от друга.

Кроме того, после посадки выполните ряд простых манипуляций. Опытные дачники советуют обрезать растение до высоты 20-25 см и замульчировать почву (годится сено, солома, опавшая листва, перегной или опилки). Чтобы защитить малину от вымерзания, после первого мороза засыпьте слой торфа (15-20 см).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие хитрости помогают садовникам уберечь малину от заморозков. Правильный полив и подкормка помогут растение без стресса пережить холодный сезон.