Що додати при посадці малини восени: чекайте на шикарний врожай

До кінця листопада садівники мають шанс обзавестися популярною культурою

В осінні місяці висаджують багато відомих рослин, і мова не тільки про цибулинні квіти. Прекрасний період для того, щоб розмістити на вашій ділянці пару розкішних кущів малини.

При посадці малини на зиму потрібно пам’ятати про добрива та інші нюанси. Про це пише Телеграм-канал "Садівник".

Коли садять малину восени? Рекомендується здійснити посадку за 15-20 днів до настання холодів та заморозків, тобто до кінця листопада. Дачники повинні забезпечити культуру сонячним та захищеним від протягів розташуванням.

Правила посадки малини на зиму

Так, викопайте посадкову яму з параметрами 30х30х30 см. Щоб отримати розкішний урожай, при посадці малини внесіть корисне добриво: компост або перегній (3-5 кг), суперфосфат (30-35 г) та калійну сіль (20-25 г). Підживлення потрібно перемішати з верхнім шаром землі.

Розправте коріння саджанця та помістіть по центру в невеликі заглиблення. Засипте землею, злегка утрамбуйте ґрунт і полийте (достатньо 5 л на один кущ). Саджанці повинні бути на відстані 0,7-0,9 м один від одного.

Крім того, після посадки виконайте низку простих маніпуляцій. Досвідчені дачники радять обрізати рослину до висоти 20-25 см і замульчувати ґрунт (годиться сіно, солома, опале листя, перегній або тирса). Щоб захистити малину від вимерзання, після першого морозу засипте шар торфу (15-20 см).

Раніше "Телеграф" розповідав, які хитрощі допомагають садівникам уберегти малину від заморозків. Правильний полив та підживлення допоможуть рослині без стресу пережити холодний сезон.