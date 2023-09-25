На четырех знаков Зодиака может пролиться дождь из денег на этой неделе

Их ждут выгодные сделки, выигрыши, получение наследства

Последние дни сентября в 2023 году могут ознаменоваться финансовыми поступлениями и успехами в делах сразу для четырех знаков Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Близнецы, Скорпион, Стрелец и Рыбы. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 25 сентября по 1 октября включительно.

Близнецам выпал Рыцарь жезлов

Этот Рыцарь обещает Вам в скором времени возможности успешно решить вопросы, связанные с финансами и материальным преуспеванием. Кроме того, на неделе Вам может подвернуться хорошая вакансия.

Скорпионам выпал Король пентаклей

Это одна из самых благоприятных карт в финансовом раскладе, и она говорит, что Вас на неделе могут ждать выгодные сделки, выигрыши, финансовая стабильность или получение наследства.

Стрельцам выпал Туз пентаклей

Эта карта обещает Вам долгожданный счастливый шанс улучшить свои финансовые дела. Возможно, могут вернуть долг, окупятся вложения, придут неожиданные денежные поступления.

Рыбам выпал Мир

На следующей неделе Вас ждет успешное решение финансовых вопросов, процветание и изобилие. Возможно также получение наследства, смена места жительства или дальняя дорога.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что октябрь принесет в жизни каждого знака Зодиака, согласно прогнозу карт Таро.