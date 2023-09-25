На чотирьох знаків Зодіаку може пролитися дощ із грошей цього тижня

На них чекають вигідні угоди, виграші, отримання спадщини

Останні дні вересня у 2023 році можуть ознаменуватися фінансовими надходженнями та успіхами у справах одразу для чотирьох знаків Зодіаку.

Йдеться про такі знаки як Близнюки, Скорпіон, Стрілець та Риби. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень із 25 вересня по 1 жовтня включно.

Близнюкам випав Лицар жезлів

Цей Лицар обіцяє Вам незабаром можливості успішно вирішити питання, пов’язані з фінансами та матеріальним успіхом. Крім того, на тижні Вам може повернутися хороша вакансія.

Скорпіонам випав Король пентаклів

Це одна з найсприятливіших карток у фінансовому розкладі, і вона каже, що Вас на тижні можуть чекати вигідні угоди, виграші, фінансова стабільність або отримання спадщини.

Стрільцям випав Туз пентаклів

Ця карта обіцяє Вам довгоочікуваний шанс покращити свої фінансові справи. Можливо, можуть повернути борг, окупляться вкладення, прийдуть несподівані надходження.

Рибам випав Світ

На наступному тижні на Вас чекає успішне вирішення фінансових питань, процвітання та достаток. Можливе також одержання спадщини, зміна місця проживання або далека дорога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що жовтень принесе у життя кожного знака Зодіаку, згідно з прогнозом карт Таро.