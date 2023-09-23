Як на весілля: святковий Буданов у костюмі став героєм мемів

"Кирило нагладжений", — коментують із гумором українці свіжі фото голови розвідки

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зробив фото у незвичайному для себе костюмі під час поїздки до США.

Його вигляд у такому вбранні викликав бурхливу реакцію українців. За класикою, в соцмережах опублікували вже безліч жартів та мемів на тему, — "Телеграф" зібрав кілька найкращих.

Буданов відвідав Вашингтон, де дав інтерв’ю The War Zone. Саме це видання й опублікувало дві фотографії з Будановим у темно-синьому костюмі, синій сорочці та лососевій краватці. Зважаючи на те, що зазвичай начальник української розвідки з’являється у формі, його костюм одразу ж привернув до себе увагу.

Одні українці жартують, що святковий вигляд Буданова пов’язаний із подіями у Криму, де знищили штаб Чорноморського флоту росії.

Інші ж жартують, що Буданов у костюмі схожий чи то на нареченого, чи то на студента.

Деякі навіть заявили, що Буданов схожий на знаменитого харківського кота Степана.

Нагадаємо, що також хвилею мемів українці зустріли удар по штабу ЧФ росії в Севастополі.

Як повідомляв "Телеграф", також раніше привід для шквалу жартів дали обшуки у народного депутата Нестора Шуфрича.