Рус

Як на весілля: святковий Буданов у костюмі став героєм мемів

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кирило Буданов у костюмі, — рідкісне видовище Новина оновлена 23 вересня 2023, 01:17
Кирило Буданов у костюмі, — рідкісне видовище. Фото thedrive.com

"Кирило нагладжений", — коментують із гумором українці свіжі фото голови розвідки

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зробив фото у незвичайному для себе костюмі під час поїздки до США.

Його вигляд у такому вбранні викликав бурхливу реакцію українців. За класикою, в соцмережах опублікували вже безліч жартів та мемів на тему, — "Телеграф" зібрав кілька найкращих.

Буданов відвідав Вашингтон, де дав інтерв’ю The War Zone. Саме це видання й опублікувало дві фотографії з Будановим у темно-синьому костюмі, синій сорочці та лососевій краватці. Зважаючи на те, що зазвичай начальник української розвідки з’являється у формі, його костюм одразу ж привернув до себе увагу.

Буданов у костюмі

Одні українці жартують, що святковий вигляд Буданова пов’язаний із подіями у Криму, де знищили штаб Чорноморського флоту росії.

Буданов у костюмі мем про Севастополь
Буданов у костюмі мем про Севастополь

Інші ж жартують, що Буданов у костюмі схожий чи то на нареченого, чи то на студента.

Буданов у костюмі мем про студента
Буданов у костюмі мем про ATACMS
Буданов у костюмі міністр енергетики росії мем
Буданов у костюмі мем

Деякі навіть заявили, що Буданов схожий на знаменитого харківського кота Степана.

Буданов у костюмі схожий на кота Степана мем

Нагадаємо, що також хвилею мемів українці зустріли удар по штабу ЧФ росії в Севастополі.

Як повідомляв "Телеграф", також раніше привід для шквалу жартів дали обшуки у народного депутата Нестора Шуфрича.

Теги:
#Гумор #Меми #Кирило Буданов