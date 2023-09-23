Как на свадьбу: нарядный Буданов в костюме стал героем мемов

"Кирилл наглаженный", — комментируют с юмором украинцы свежие фото главы разведки

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сделал фото в необычном для себя костюме во время поездки в США.

Его вид в таком наряде вызвал бурную реакцию украинцев. По классике, в соцсетях опубликовали уже множество шуток и мемов по теме, — "Телеграф" собрал несколько лучших.

Отмечается, что Буданов посетил Вашингтон, где дал интервью The War Zone. Именно это издание и опубликовало две фотографии с Будановым в темно-синем костюме, синей рубашке и лососевом галстуке. Учитывая, что обычно начальник украинской разведки появляется в форме, его костюм сразу же привлек к себе внимание.

Одни украинцы шутят, что праздничный вид Буданова связан с событиями в Крыму, где уничтожили штаб Черноморского флота россии.

Другие же шутят, что Буданов в костюме похож не то на жениха, не то на студента.

Некоторые даже заявили, что Буданов похож на знаменитого харьковского кота Степана.

Напомним, что также волной мемов украинцы встретили удар по штабу ЧФ рф в Севастополе.

Как сообщал "Телеграф", также ранее повод для шквала шуток дали обыски у народного депутата Нестора Шуфрича.