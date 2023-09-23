Укр

Как на свадьбу: нарядный Буданов в костюме стал героем мемов

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кирилл Буданов в костюме, - редкое зрелище Новость обновлена 23 сентября 2023, 01:17
Кирилл Буданов в костюме, - редкое зрелище. Фото thedrive.com

"Кирилл наглаженный", — комментируют с юмором украинцы свежие фото главы разведки

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сделал фото в необычном для себя костюме во время поездки в США.

Его вид в таком наряде вызвал бурную реакцию украинцев. По классике, в соцсетях опубликовали уже множество шуток и мемов по теме, — "Телеграф" собрал несколько лучших.

Отмечается, что Буданов посетил Вашингтон, где дал интервью The War Zone. Именно это издание и опубликовало две фотографии с Будановым в темно-синем костюме, синей рубашке и лососевом галстуке. Учитывая, что обычно начальник украинской разведки появляется в форме, его костюм сразу же привлек к себе внимание.

Буданов в костюме

Одни украинцы шутят, что праздничный вид Буданова связан с событиями в Крыму, где уничтожили штаб Черноморского флота россии.

Буданов в костюме мем про Севастополь
Буданов в костюме мем про Севастополь

Другие же шутят, что Буданов в костюме похож не то на жениха, не то на студента.

Буданов в костюме мем про студента
Буданов в костюме мем про ATACMS
Буданов в костюме министр энергетики россии мем
Буданов в костюме мем

Некоторые даже заявили, что Буданов похож на знаменитого харьковского кота Степана.

Буданов в костюме похож на кота Степана мем

Напомним, что также волной мемов украинцы встретили удар по штабу ЧФ рф в Севастополе.

Как сообщал "Телеграф", также ранее повод для шквала шуток дали обыски у народного депутата Нестора Шуфрича.

Теги:
#Юмор #Мемы #Кирилл Буданов