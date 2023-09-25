Соседи позавидуют следующему урожаю: обработайте почву этим копеечным средством

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Сентябрь – щедрый месяц уборки урожая. Мы уже рассказывали, что необходимо сделать в саду и огороде до зимы, теперь поговорим об обработке почвы.

Обработка помогает почве избавиться от грибковых болезней, бактерий и вредителей. Землю следует обновить и обогатить полезными микроэлементами. Подготовка почвы к первым холодам положительно скажется на качестве и количестве урожая в следующем году. И не обязательно на это тратить невероятные суммы средств – вам поможет копеечная хитрость от Ukr.Media.

Чем обработать почву после сбора урожая

Вам понадобится 1 л закваски, сыворотки или кефира. К кисломолочному продукту необходимо добавить 1 столовую ложку корицы, растворенной в стакане теплой воды.

Корица содержит много необходимых растений питательных веществ и аминокислот. Она является естественным инсектицидом и отпугивает вредителей.

К раствору также нужно добавить 1 столовую ложку молотой куркумы. Этот продукт является источником питательных веществ.

Растворите 1 ст. л. такого концентрированного растворите в 10 литрах воды – этого средства вам хватит на 1 кв.м. почвы. Благодаря простой обработке почвы осенью следующего года вашему урожаю позавидуют все соседи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно добавить при перекопке огорода. Вы обеспечите почву необходимыми питательными веществами.