Укр

Соседи позавидуют следующему урожаю: обработайте почву этим копеечным средством

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Восстановить землю не составит большого труда
Восстановить землю не составит большого труда. Фото ukr.media

Все ингредиенты вы найдете дома или в ближайшем магазине

Сентябрь – щедрый месяц уборки урожая. Мы уже рассказывали, что необходимо сделать в саду и огороде до зимы, теперь поговорим об обработке почвы.

Обработка помогает почве избавиться от грибковых болезней, бактерий и вредителей. Землю следует обновить и обогатить полезными микроэлементами. Подготовка почвы к первым холодам положительно скажется на качестве и количестве урожая в следующем году. И не обязательно на это тратить невероятные суммы средств – вам поможет копеечная хитрость от Ukr.Media.

Чем обработать почву после сбора урожая

Вам понадобится 1 л закваски, сыворотки или кефира. К кисломолочному продукту необходимо добавить 1 столовую ложку корицы, растворенной в стакане теплой воды.

Корица содержит много необходимых растений питательных веществ и аминокислот. Она является естественным инсектицидом и отпугивает вредителей.

К раствору также нужно добавить 1 столовую ложку молотой куркумы. Этот продукт является источником питательных веществ.

Растворите 1 ст. л. такого концентрированного растворите в 10 литрах воды – этого средства вам хватит на 1 кв.м. почвы. Благодаря простой обработке почвы осенью следующего года вашему урожаю позавидуют все соседи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно добавить при перекопке огорода. Вы обеспечите почву необходимыми питательными веществами.

Теги:
#Почва #Огород #Лайфхак